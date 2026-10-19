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"Райнметал" ще строи цивилни и военни кораби в румънския град Мангалия

"Райнметал" ще строи цивилни и военни кораби в румънския град Мангалия
БТА

Румънското правителство сключи с "Райнметал" договор на стойност 920 милиона евро

Германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) съобщи днес, че целта на покупката на корабостроителницата в румънското пристанище Мангалия е развитието му както за производството на цивилни плавателни съдове, така и на военни, предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на германския оръжеен гигант.

От "Райнметал" уточняват, че заедно с швейцарската компания "Ем Ес Си" (MSC) е купила корабостроителницата в Мангалия за сумата от 138 милиона евро и че корабостроителницата, разположена на брега на Черно море южно от град Констанца, ще строи кораби за вътрешния и международния пазар, информира БТА. 

"За "Райнметал" Мангалия ще има важна роля в строежа на четирите военни кораба, поръчани от Румъния. Целта е корабостроителницата да се превърне в център за нови проекти в областта на военното корабостроене. По този начин "Райнметал" създава солидна основа за бъдещи проекти в Югоизточна Европа и укрепва позициите си на един пазар от стратегическо значение", се посочва в съобщението на германската компания.

Компанията планира да използва предприятието в Мангалия за строежа на четири плавателни съда, поръчани от румънското правителство, включително два 96-метрови патрулни кораба и два 43-метрови кораба за водолазни операции, отбелязва ДПА.

Румънското правителство сключи с "Райнметал" договор на стойност 920 милиона евро, финансиран чрез европейската програма SAFE, за строежа на четирите кораба, а срокът за изпълнението е 2030 г.

"Райнметал" също така възнамерява да модернизира инфраструктурата на корабостроителницата и да разшири капацитета й с цел разработване на бъдещи проекти в областта на военното корабостроене в Югоизточна Европа.

Корабостроителницата в Мангалия беше продадена на търг на "Райнметал" на 9 октомври за 138 милиона евро.

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