Разбиха мрежа за търговия с човешки яйцеклетки в Турция

Мащабна полицейска операция в Турция разкри предполагаема престъпна мрежа за незаконна търговия с човешки яйцеклетки. Тя е действала на територията на няколко държави. Разследването обхваща 53 души, свързвани с общо 811 случая на продажба на яйцеклетки за медицински процедури.

По данни на разследващите дейността на групата е обхващала Турция, Северен Кипър, Албания и Грузия.

Сред заподозрените са предполагаемият организатор на схемата и петима негови сътрудници, за които се смята, че са координирали дейността. В разследването фигурират още 41 жени, посочени като донори на яйцеклетки, двама акушер-гинеколози и четирима души, отговаряли за организирането на пътуванията.

Тази сутрин турската полиция е предприела едновременни действия в Истанбул и още 13 окръга на страната. При акцията са арестувани 36 от издирваните лица.

Проверките са установили, че друг заподозрян вече изтърпява наказание лишаване от свобода по различно обвинение. Издирването на останалите 16 души продължава. Според министъра на правосъдието седем от тях се намират извън територията на Турция.

Разследването продължава, като властите изясняват участието на отделните заподозрени в предполагаемата незаконна схема.