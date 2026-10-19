Васил Терзиев назначи нов заместник-кмет на София по транспорта

Столичният кмет Васил Терзиев назначава Иван Николов за заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Той ще встъпи в длъжност във вторник, съобщиха от Столичната община.

До момента Николов оглавява дирекция „Транспорт“ в общината. Той е част от администрацията от 2017 г., като през годините е работил по развитието на обществения транспорт, оптимизирането на маршрутите и подготовката на инвестиционни проекти.

Сред основните задачи на новия заместник-кмет ще бъдат ускоряването на започнатите проекти, подобряването на координацията между транспортните дружества и осигуряването на по-редовен и бърз градски транспорт.

Нови трамваи, автобуси и метровлакове за София

Един от основните приоритети на Столичната община остава обновяването на превозните средства в градския транспорт.

Според представените планове през 2027 г. се очаква доставката на 75 нови трамвая и 50 електробуса. За 2028 г. са предвидени още 18 широкорелсови трамвая, предназначени за линии 20 и 22.

Предстои и обновяване на автобусния парк. През 2026–2027 г. се планира доставката на 42 съчленени автобуса втора употреба, както и на допълнителни туристически и 12-метрови автобуси.

В началото на 2027 г. трябва да бъдат обявени обществени поръчки за още 200 нови автобуса – 130 съчленени и 70 стандартни. Очаква се те да пристигнат през 2028 г.

Предвижда се и разширяване на подвижния състав на столичното метро. До януари 2027 г. трябва да бъдат доставени осем нови влака за третата метролиния, а през 2028 г. – още 16 за линии 1, 2 и 4.

По-бърз градски транспорт и нови велоалеи

Сред приоритетите на Николов ще бъдат подобряването на организацията на движението, осигуряването на предимство за превозните средства на обществения транспорт и оптимизирането на маршрутната мрежа.

Общината планира и развитие на велосипедната инфраструктура чрез изграждане на нови участъци и свързване на съществуващите велоалеи между кварталите, центъра и парковете.

Предвиждат се мерки за по-ефективно управление на светофарите, повишаване на пътната безопасност и подобряване на условията за пешеходците.

Друга важна задача ще бъде осигуряването на допълнително финансиране за транспортните дружества, подобряването на условията на труд и преодоляването на недостига на служители.

Терзиев: Подготвените проекти трябва да се превърнат в реални резултати

Кметът Васил Терзиев мотивира избора си с дългогодишния опит на Николов в транспортната система на столицата.

„Иван познава работата на общината и транспортната система отвътре. Важно е екипите да работят координирано и с ясни приоритети, за да ускорим изпълнението на проектите, които са важни за града“, заяви Терзиев.

От своя страна новият заместник-кмет посочи, че ще се съсредоточи върху изпълнението на поетите ангажименти и ускоряването на ключовите проекти.

„Важно е работата ни да води до реални подобрения, които хората усещат в ежедневното си придвижване“, подчерта Иван Николов.

Сред дългосрочните задачи на транспортното направление са още подготовката на нов Генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.