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Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани

Масов бой между две фамилии в Лом: 16-годишен стреля с въздушна пушка, седем души са задържани
БТА

29-годишен мъж е ранен в коляното, а полицията иззе брадва, лопата и вила след сбиването

Седем души, сред които 16-годишен младеж, са задържани след масово сбиване между две враждуващи фамилии в ломския квартал "Момин брод". При конфликта е прострелян с въздушна пушка 29-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в събота, когато спор между двете групи бързо прераснал във физическа саморазправа. По време на сбиването непълнолетният произвел изстрел с въздушна пушка "Kral Arms" и уцелил един от участниците в коляното.

След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители и екип на Спешна помощ. Медиците обработили раната на пострадалия, а при появата на униформените участниците в мелето се разбягали.

Впоследствие полицията установила и задържала шестима криминално проявени и осъждани мъже на възраст между 26 и 60 години, съобщава Bullnews.

При извършените действия служителите на реда открили и иззели брадва, лопата и вила. Установен бил и 16-годишният младеж, който признал пред инспектор от Детска педагогическа стая, че е произвел изстрела. Въздушната пушка също е конфискувана.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по член 325 от Наказателния кодекс. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

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