Новини
Търси
Подкаст
Политика

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове
БТА

Антон Златанов увери, че няма данни за нарушение от страна на българската държава по случая, и призова обществеността да запази спокойствие

"Данни за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма".

Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пред НОВА ТВ във връзка с казуса, който предизвика широк обществен и дипломатически отзвук през изминалата седмица. По думите му министърът на вътрешните работи вече е разпоредил проверка по случая.

„Мога да внеса спокойствие, че няма нарушение, никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус“.

Той уточни, че българските власти вече са изпратили отговор на македонската страна, според който в системата за граничен контрол няма запис за преминаване на Михайлова през граничните пунктове между България и Северна Македония. На въпрос дали това означава, че тя не е влязла в България през официален граничен пункт, Златанов не даде допълнителни подробности.

„Това е много по-високо от моята компетентност да говоря, на много по-високо ниво“.

Главният комисар увери, че няма данни за нарушение от страна на българската държава по случая, и призова обществеността да запази спокойствие.

„Нека момичето да се лекува, пък другите неща си дойдат на мястото“.

Какво се знае до момента по случая "Ива Михайлова"?

Ива Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея в Северна Македония се води съдебно дело във връзка с тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда. 

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, включително забрана да напуска Кочани и да преминава държавната граница.

Документите ѝ за пътуване са били отнети. Тя е настоявала да получи възможност да се лекува в България, но съдебните инстанции в Северна Македония са отказали да ѝ върнат документите за пътуване.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова вече е в България и е приета за лечение в спешната болница „Пирогов“.

Пред БТВ тя заяви, че е преминала границата заедно с адвоката си, като на северномакедонския пункт се е легитимирала с личната си карта от Северна Македония, а на българския – с българската си лична карта.

Това обаче се разминава с информацията на властите в Северна Македония. Оттам съобщиха, че в тяхната система няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Според информацията, разпространена от БТА, и българските гранични власти са съобщили, че няма регистрирано законно влизане на нейно име.

Случаят доведе и до дипломатическа реакция.

Министерството на външните работи на Северна Македония заяви, че ще информира европейските институции за развитието на казуса, а българският посланик в Скопие беше извикан за разговор.

На 14 октомври българското МВР съобщи, че е получило от Интерпол – Скопие искане за международно издирване с цел арест и екстрадиция на Михайлова.

 Към съобщението си ведомството уточни, че тогава няма издаден червен бюлетин за нея.

Проверката на българските институции трябва да изясни обстоятелствата около случая и въпросите, свързани с преминаването на границата.

Още по темата

Вицепремиер на Северна Македония обвърза случая "Ива Михайлова" с предизборната ситуация в България

Вицепремиер на Северна Македония обвърза случая "Ива Михайлова" с предизборната ситуация в България

Ива Михайлова остава в "Пирогов": лечението ѝ продължава, а искането за екстрадиция остава спорно

Ива Михайлова остава в "Пирогов": лечението ѝ продължава, а искането за екстрадиция остава спорно

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Корабът „Челси 3“ пристигна в Бургас с три пробойни, започва разследване на атаката с дрон

Корабът „Челси 3“ пристигна в Бургас с три пробойни, започва разследване на атаката с дрон

Министърът на транспорта ще приеме кораба CHELSEА 3 на пристанище Бургас

Министърът на транспорта ще приеме кораба CHELSEА 3 на пристанище Бургас

Най-важното от България на 16.10.2026 г.

Най-важното от България на 16.10.2026 г.

Водещи

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 11 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 16 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 18 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 33 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 41 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 43 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 50 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 57 минути
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция