„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Данни за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма".

Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пред НОВА ТВ във връзка с казуса, който предизвика широк обществен и дипломатически отзвук през изминалата седмица. По думите му министърът на вътрешните работи вече е разпоредил проверка по случая.

„Мога да внеса спокойствие, че няма нарушение, никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус“.

Той уточни, че българските власти вече са изпратили отговор на македонската страна, според който в системата за граничен контрол няма запис за преминаване на Михайлова през граничните пунктове между България и Северна Македония. На въпрос дали това означава, че тя не е влязла в България през официален граничен пункт, Златанов не даде допълнителни подробности.

„Това е много по-високо от моята компетентност да говоря, на много по-високо ниво“.

Главният комисар увери, че няма данни за нарушение от страна на българската държава по случая, и призова обществеността да запази спокойствие.

„Нека момичето да се лекува, пък другите неща си дойдат на мястото“.

Какво се знае до момента по случая "Ива Михайлова"?

Ива Михайлова е с българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея в Северна Македония се води съдебно дело във връзка с тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Вината ѝ не е установена с влязла в сила присъда.

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения, включително забрана да напуска Кочани и да преминава държавната граница.

Документите ѝ за пътуване са били отнети. Тя е настоявала да получи възможност да се лекува в България, но съдебните инстанции в Северна Македония са отказали да ѝ върнат документите за пътуване.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова вече е в България и е приета за лечение в спешната болница „Пирогов“.

Пред БТВ тя заяви, че е преминала границата заедно с адвоката си, като на северномакедонския пункт се е легитимирала с личната си карта от Северна Македония, а на българския – с българската си лична карта.

Това обаче се разминава с информацията на властите в Северна Македония. Оттам съобщиха, че в тяхната система няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

Според информацията, разпространена от БТА, и българските гранични власти са съобщили, че няма регистрирано законно влизане на нейно име.

Случаят доведе и до дипломатическа реакция.

Министерството на външните работи на Северна Македония заяви, че ще информира европейските институции за развитието на казуса, а българският посланик в Скопие беше извикан за разговор.

На 14 октомври българското МВР съобщи, че е получило от Интерпол – Скопие искане за международно издирване с цел арест и екстрадиция на Михайлова.

Към съобщението си ведомството уточни, че тогава няма издаден червен бюлетин за нея.

Проверката на българските институции трябва да изясни обстоятелствата около случая и въпросите, свързани с преминаването на границата.