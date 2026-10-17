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Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите
БТА

Депутатът от "Прогресивна България" е категоричен, че има политическо влияние на протестите на КНСБ

"Странно е, че тези, които участваха в разговорите за определяне на формула за минималната работна заплата през лятото - днес изразяват несъгласие за това, в което те са участвали като решение. Беше определен диапазон между 620 и 672 евро за МРЗ. Сега МРЗ, която се определя е в този диапазон - 660 евро, а те искат 690 евро".

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков пред БТВ. По думите му исканията на протестиращите са справедливи.

"Доходите на този етап не отговарят на това, което е справедливо. Но трябва да си даваме ясна сметка кой води този протест. Пламен Димитров през години протестира съгласувано с Борисов и Пеевски. Когато преди години бяха замразявани доходи, той не протестира. Сега ние обръщаме внимание на младите, на семействата, на майките, на студентите, на учениците - в новия бюджет и действително повишаваме доходите, а този водач протестира".

Той беше категоричен, че има политическо влияние на протестите на КНСБ.

"Няма как да не виждам политическо влияние - от скоро съветник на Пламен Димитров е доскорошната дясна ръка на Делян Пеевски - Йордан Цонев. Не успя да стане депутат, сега е синдикалист. И виждаме как той помага на Пламен Димитров".

Той определи като "абсурдно" внушението, че предложеният Бюджет 2027 е антисоциален.

"Ние акцентираме върху подкрепата за семействата в новия бюджет. Въпреки състоянието, е което беше заварена държавата - в рамките на пет месеца се стремим да стабилизираме финансите и да подкрепим социално българите. Имаме подкрепа за семействата, данъчни облекчения за семействата с деца, повишаване на детските надбавки, за майчинството за втората година. Не се плашим от протести. Те са естествена част от обществения живот. Готови сме да чуем всяко едно аргументирано мнение".

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