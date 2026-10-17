Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

"Странно е, че тези, които участваха в разговорите за определяне на формула за минималната работна заплата през лятото - днес изразяват несъгласие за това, в което те са участвали като решение. Беше определен диапазон между 620 и 672 евро за МРЗ. Сега МРЗ, която се определя е в този диапазон - 660 евро, а те искат 690 евро".

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Стоян Тричков пред БТВ. По думите му исканията на протестиращите са справедливи.

"Доходите на този етап не отговарят на това, което е справедливо. Но трябва да си даваме ясна сметка кой води този протест. Пламен Димитров през години протестира съгласувано с Борисов и Пеевски. Когато преди години бяха замразявани доходи, той не протестира. Сега ние обръщаме внимание на младите, на семействата, на майките, на студентите, на учениците - в новия бюджет и действително повишаваме доходите, а този водач протестира".

Той беше категоричен, че има политическо влияние на протестите на КНСБ. "Няма как да не виждам политическо влияние - от скоро съветник на Пламен Димитров е доскорошната дясна ръка на Делян Пеевски - Йордан Цонев. Не успя да стане депутат, сега е синдикалист. И виждаме как той помага на Пламен Димитров".