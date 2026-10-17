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Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим
Снимка: БТА

Снеговалежът е бил обилен през нощта, а паднали клони са били своевременно отстранени

Първият сняг за сезона е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, но пътят вече е почистен и е напълно проходим. Това съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Снеговалежът е бил обилен в ранните часове на нощта, когато температурите са паднали под нулата. По пътното платно са паднали и зелени клони от дървета, които са били своевременно отстранени. Екипи са почистили както тях, така и натрупания сняг.

Две машини продължават да работят на терен, уточни дежурният в пътното управление в Монтана.

Остава в сила ограничението за преминаване през прохода на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра.

През деня се очаква времето да бъде ясно и слънчево, като около и след обяд температурите ще се повишат над нулата, посочи дежурният.

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