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Сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово

Сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово
БТА

В Пампорово се е образувала снежна покривка от около два сантиметра,

Мокър сняг вали в района на проходите Превала, Рожен и Пампорово, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян, предава БТА.

Валежите са със слаба интензивност, като снегът не се задържа върху пътните платна.

В курорта Пампорово вече се е образувала снежна покривка от около два сантиметра, каза дежурният в Планинската спасителна служба.

Температурата на въздуха е нула градуса, продължава да превалява слаб сняг. Времето е тихо, без вятър, но условията не са подходящи за планински туризъм, обясниха от планинската служба.

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