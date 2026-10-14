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Икономика

Китай и Франция договарят стабилност и "позитивна енергия" в търговските връзки

Китай и Франция договарят стабилност и "позитивна енергия" в търговските връзки
АП/БТА

Хъ Лифън подчерта, че икономическите връзки притежават огромен потенциал за бъдещ растеж

Пекин има готовност да си сътрудничи с Европейския съюз, за да внесе повече стабилност и позитивна енергия в икономическите и търговските отношения. Това обяви китайският вицепремиер Хъ Лифън по време на срещата си в Пекин с френския дипломат Еманюел Бон, предаде официалната информационна агенция „Синхуа“.

Разговорите с Бон, който е най-високопоставеният дипломатически съветник на френския президент Еманюел Макрон, се проведоха след важното двустранно споразумение от миналата седмица. Според параметрите по новата сделка, китайският износ на хибридни автомобили за Европейския съюз може да бъде съкратен с повече от половината.

Въпреки тези ограничения, Хъ Лифън подчерта, че икономическите връзки притежават огромен потенциал за бъдещ растеж. Той допълни, че Китай е готов да работи съвместно с Франция за укрепване на партньорството във всички икономически сфери и за прилагане на постигнатия консенсус между държавните глави на двете страни в името на взаимната изгода.

Междувременно Министерството на търговията на Китай съобщи, че новото споразумение с Брюксел е резултат от интензивни консултации. От ведомството уточниха, че договореностите ще позволят на ръста на китайския експорт да продължи, като същевременно ще осигурят на страната квота, съответстваща на условията за останалите държави.

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