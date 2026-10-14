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Кап. Тодор Георгиев: Атаките към търговски кораби може да доведат по-високи цени

Кап. Тодор Георгиев: Атаките към търговски кораби може да доведат по-високи цени
Снимка: МО

Случващото се в Черно море е част от „хибридна война“, заяви той

Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море вече се отразяват върху морския бизнес, а следващият ефект може да бъде поскъпване на стоките. Застраховките за кораби и товари, преминаващи през икономическите зони на България и Румъния, са скочили три пъти, заяви пред БТВ собственикът на една от големите шипинг агенции в България капитан Тодор Георгиев.

По думите му след последните атаки може да последва ново увеличение на застрахователните разходи – този път и за корабите, които преминават през териториалните води на България и Румъния.

Още на другия ден получихме окръжно от застрахователите, че застраховките в международни води, тоест в икономическата зона на България и Румъния, скачат три пъти – и върху кораба, и върху товара“, обясни капитан Георгиев.

Според него допълнителните разходи се отразяват пряко върху вноса и износа и в крайна сметка могат да доведат до по-високи цени за потребителите.

Капитан Георгиев определи случващото се в Черно море като част от „хибридна война“. Според неговата теза една от целите е именно увеличаването на разходите за корабоплаването и последващият икономически ефект.

Той посочи и публикации в руския канал в „Телеграм“ „Рибар“, в които по думите му се говори за „безпомощност“ и „паника“ сред българите.

Въпреки нарастващия риск капитанът не очаква търговията в Черно море да бъде прекратена.

Търговията никога не спира дори при бойни действия“, категоричен е той.

Според Георгиев не е задължително атаките да продължат да се приближават към българското крайбрежие. Той смята, че ефектът върху застрахователните цени вече е постигнат.

Капитан Георгиев коментира и появилите се спекулации за вида на товарите на атакуваните кораби. Според него поразените плавателни съдове не са превозвали оръжие.

Той посочи, че контролът при преминаването през проливите е изключително строг по отношение на опасните товари. По думите му европейските доставки на оръжия за Украйна преминават основно по суша през Полша, а когато подобни доставки идват по море, основният маршрут е от Съединените щати.

Като възможен модел за повишаване на сигурността на корабоплаването Георгиев даде пример с Ормузкия пролив.

По думите му там танкерите предварително подават информация, че са готови за отплаване, след което координационен център им определя времеви прозорец и маршрут за преминаване.

Когато се съберат няколко танкера, които трябва да преминат в този времеви прозорец, американските военноморски и военновъздушни сили изграждат противоракетен и противодронов щит. Танкерите минават и това приключва до следващия ден“, обясни той.

Според капитан Георгиев подобна система не може да бъде приложена директно в Черно море, но отделни елементи от нея биха могли да бъдат използвани за по-добра координация и защита на търговското корабоплаване. 

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