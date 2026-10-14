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Лисандро Мартинес атакува ръководството на Юнайтед и защити Карик

Лисандро Мартинес атакува ръководството на Юнайтед и защити Карик
АП/БТА

Аржентинецът защити Майкъл Карик и заяви, че постоянните треньорски смени няма да решат проблемите на клуба.

Мартинес определи представянето в Мадрид като „много слабо“ и призна, че футболистите са очаквали по-сериозно подсилване на състава след силния минал сезон.

„Очаквам повече от нашия технически директор“, заяви защитникът по адрес на Уилкокс.

Аржентинецът категорично се противопостави на идеята цялата отговорност отново да бъде прехвърлена върху мениджъра. „Не може постоянно да сменяш, сменяш, сменяш треньора. Ами другите звена?“, попита Мартинес.

Изказването му идва в момент на сериозно напрежение около Карик. Загубата от Атлетико удължи серията на Юнайтед без победа на пет мача във всички турнири, а отборът има само два успеха от началото на сезона. Това е рязък спад спрямо предишната кампания, когато специалистът спечели 12 от първите си 17 срещи и върна тима в Шампионската лига.

През лятото клубът похарчи около 148 милиона паунда за Карлос Балеба, Юри Тилеманс, Андрей Сантос и Карл Дарлоу. Думите на Мартинес обаче показват, че според него съставът все още няма необходимата дълбочина, за да се бори успешно във Висшата лига и европейските турнири.

Карик реагира предпазливо и заяви, че първо иска да изгледа цялото интервю. Мениджърът допусна, че част от казаното е било продиктувано от емоциите непосредствено след поражението, преди да реши дали темата трябва да бъде обсъдена вътрешно.

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