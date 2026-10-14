Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Германски бизнес организации призоваха Европейския съюз да затегне контрола върху онлайн платформи като Temu и Shein, които според тях поставят европейските търговци в неравностойно положение. Германската индустриално-търговска камара (DIHK) и Германската търговска асоциация (HDE) представиха съвместен план с десет конкретни мерки за по-ефективно прилагане на европейските правила, съобщава Ройтерс.

Основното искане е компаниите от държави извън ЕС да бъдат подложени на същия контрол, какъвто важи за европейските предприятия, особено по отношение на безопасността на продуктите, защитата на потребителите и екологичните стандарти.

„За да има равнопоставеност в световната онлайн търговия, не е достатъчно правилата просто да съществуват. Те трябва и да се спазват“, се посочва в документа на двете организации.

Защо германският бизнес е недоволен от Temu и Shein?

Германските търговски организации от години предупреждават за предполагаеми нарушения от страна на доставчици, които продават стоките си чрез азиатските платформи за онлайн пазаруване.

Според тях част от продуктите, предлагани на изключително ниски цени, не отговарят на европейските изисквания за безопасност, опазване на околната среда и потребителски права.

Това създава конкурентно предимство за търговците от трети държави, докато компаниите в ЕС трябва да инвестират значителни средства, за да изпълняват регулаторните изисквания.

„Предприятията на европейския вътрешен пазар са длъжни да спазват множество правила и носят отговорност при нарушения“, заяви заместник-изпълнителният директор на HDE Щефан Тромп.

По думите му доставчиците извън ЕС нерядко избягват ефективния контрол на европейските институции.

От Германската индустриално-търговска камара също подчертават, че правилата трябва да се прилагат еднакво за всички участници на пазара, независимо къде е регистрирана компанията.

Десет мерки срещу нарушенията в онлайн търговията

Сред предложенията на германските организации е значително засилване на пазарния надзор и по-тясно сътрудничество между институциите, отговорни за проверките.

Планът предвижда:

Създаване на специализирани контролни екипи в германските федерални провинции.

Повече служители и техническо оборудване за митническите власти.

Единна цифрова платформа за подаване на сигнали за нарушения.

Редовни проверки в логистичните центрове на онлайн търговците.

Използване на контролни покупки за установяване на несъответстващи на изискванията продукти.

По-активно прилагане на европейския Законодателен акт за цифровите услуги (DSA).

Подобряване на системата Safety Gate за предупреждение за опасни нехранителни стоки.

Предлага се също сигналите за нарушения да бъдат автоматично насочвани към съответните контролни органи, за да се съкрати времето за реакция.

Нови митнически правила за евтините пратки

Темата за контрола върху онлайн платформите придобива допълнителна значимост на фона на промените в митническата политика на Европейския съюз.

С последната реформа беше премахнато освобождаването от мита за пратки на стойност до 150 евро и беше въведена фиксирана такса от 3 евро за всяка категория стоки в пратката.

Мерките са насочени към огромния поток от евтини продукти, които ежедневно пристигат на европейския пазар чрез международните платформи за електронна търговия.

От германските бизнес организации обаче смятат, че митническите промени сами по себе си не са достатъчни.

Те настояват за по-строго прилагане на съществуващото законодателство, без да се създават допълнителни административни тежести за европейските компании.

Според DIHK и HDE именно ефективният контрол върху всички търговци, независимо от произхода им, е ключът към гарантирането на честна конкуренция на европейския пазар.