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Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ
АП/БТА

Москва възобнови атаките по енергийната мрежа на Киев

Поредната вълна от руски въздушни удари срещу Украйна отне живота на поне шестима души през изминалата нощ, информираха местните власти. Франс прес уточнява, че офанзивата на силите на Москва продължава да засяга множество украински региони.

Жертвите в столицата Киев вече достигнаха трима души, като атаките доведоха и до сериозни прекъсвания на електроснабдяването в редица квартали, потвърдиха кметът Виталий Кличко и местният енергиен оператор. Увеличаването на жертвите и нарастването на инкасираните щети стана и повод за словесна конфронтация между Кличко и Зеленски.

Междувременно областните военни администрации съобщиха за още двама загинали в централната Днепропетровска област и един убит гражданин в югоизточната Запорожка област.

В същото време от Министерството на отбраната на Русия обявиха, че техните сили са провели масирана операция, насочена срещу критични обекти от украинската мрежа.

Агенция ТАСС разпространи официалното изявление на ведомството в Москва: "Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни оръжия с наземна установка и с щурмови безпилотни летателни апарати с голям обсег. В резултат от удара са поразени обекти на комуникационната и на енергийната инфраструктура в Киев, както и в Киевска и Харковска област, използвани в интерес на военнопромишления комплекс и на Въоръжените сили на Украйна".

Подновяването на атаките на Москва спрямо енергийните обекти на Украйна означава, че Русия не се съобразява и с обявеното преди дни „енергийно примирие“ от американския президент Доналд Тръмп.

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