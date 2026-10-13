Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят както с Киев, така е с Москва за слагане на край на войната.

„Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни“, каза Тръмп пред репортери, цитиран по Ройтерс. „Искаме войната да приключи, така че работим с тях и с Русия за нейното прекратяване.“

Тръмп допълни, че руският президент Владимир Путин и украинският държавен глава Володимир Зеленски искат конфликтът да спре, но „между двамата има много омраза“ и те „не знаят как да стигнат дотам“.

Американският президент беше попитан и за сделката с руски дизел, която предизвика критики от страна на американските законодатели и от двете партии. Според конгресмените тя изглежда нарушава ограниченията на САЩ за внос на руска енергия, наложени заради нахлуването на Москва в Украйна.

Запитан дали Русия би могла да използва приходите от сделката за дизел за закупуване на още бомби, Тръмп заобиколи въпроса: „Това е сделка за дизел, не за нас. Това се пуска на световния пазар. Не се предоставя на нас.“

Таралеж припомня, че в рамките на същия брифинг с журналисти Доналд Тръмп каза още, че обмисля да се обърне към Реджеп Таийп Ердоган, така че Турция да помогне на Саудитска Арабия в битката срещу хутите.