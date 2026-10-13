Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бунтовниците хути, които контролират обширни части от Йемен, „се държат много лошо“, съобщава Ройтерс.

Подкрепяните от Иран хути се борят срещу подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство в гражданска война от 2014 г. насам, но конфликтът се засили, откакто САЩ започнаха своята осеммесечна война срещу Иран.

Групировката наскоро ескалира атаките срещу търговското корабоплаване в Червено море и жизненоважния проток Баб ал-Мандеб. През последните дни хутите предприеха нападения срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при които загинаха 13 души, повече от 300 бяха ранени, а небето над саудитската столица беше затворено.

Тръмп съобщи пред репортери, че „може би“ ще поиска от турския президент Реджеп Тайип Ердоган да се намеси и да подкрепи саудитските интереси. Таралеж припомня, че Турция, в рамките на Пакта от Мека, вече обеща да изпрати военни сили в Саудитска Арабия, заедно с Пакистан.

„Мисля, че президентът Ердоган би направил това, което поискам от него“, каза Тръмп.

Този коментар на ръководителя на Белия дом идва след появилите се информации, че САЩ също са обмисляли да се намесят в конфликта, но засега е надделяла резервираността в американската администрация спрямо подобен ход.