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Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената

Германският министър на отбраната: Тръмп е притиснат до стената
АП/БТА

Писториус направи коментара си, след като в петък президентът на САЩ обяви сделка за доставката на стотици хиляди тонове дизел от Русия

Германският министър на отбраната Борис Писториус изрази мнение, че поредното обръщане на президента на САЩ Доналд Тръмп към Русия е резултат от сериозен вътрешнополитически натиск, предаде ДПА.

Тръмп "е притиснат до стената" заради междинните избори, до които остават само броени седмици, каза Писториус на конференция на работодателски организации в Берлин.

Историята е показала, че когато даден лидер е под натиск у дома, той търси изход във външната политика, посочи министърът и добави, че според него ходът на президента на САЩ "ще даде точно обратния на желания от него ефект".

На 3 ноември американските гласоподаватели ще изберат изцяло нов състав на Камарата на представителите и една трета от Сената. Според социологическите проучвания демократите вероятно ще спечелят Камарата, но изходът от надпреварата за Сената остава непредвидим. Републиканците на Тръмп в момента контролират и двете камари на Конгреса.

Ако демократите установят контрол над едната или двете камари, възможностите на Тръмп за действие ще бъдат сериозно ограничени до края на мандата му.

Писториус направи коментара си, след като в петък президентът на САЩ обяви сделка за доставката на стотици хиляди тонове дизел от Русия след разговор с руския си колега Владимир Путин.

Този ход предизвика остри упреци от страна на европейските съюзници, но и от американските политически среди.

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