Великобритания допуска Германия до програмата за нов изтребител с Италия и Япония

Великобритания е готова да позволи на Германия да се присъедини към Глобалната програма за бойни самолети, в рамките на която Лондон, Рим и Токио разработват ново поколение изтребител, съобщи Ройтерс.

Британският премиер Анди Бърнам направи изявлението след среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Заявих на канцлера, че страната ни е склонна Германия да се присъедини към Глобалната програма за бойни самолети. Това е нещо, което се стремим да постигнем с другите наши партньори - Италия и Япония", посочи Бърнам по време на пресконференция.

Въпросът за евентуалното германско участие се активизира след провала на конкурентната френско-германска програма за разработване на общ боен самолет през юли.

Германски официален представител обаче уточни, че Берлин все още не е взел решение за присъединяване към нова инициатива. По думите му Мерц предпочита разработването на подобен проект да бъде организирано на европейско равнище, вместо Германия да го ръководи самостоятелно.

"Все още сме в много ранен етап за преоценката на нашите възможности. Германия не е взела твърдо решение и проучва различните варианти", отбеляза представителят.

Глобалната програма за бойни самолети е създадена с възможност различни държави да участват на различни нива. През юли Канада стана първата държава, която се присъедини към инициативата като наблюдател.

Саудитска Арабия също е сред страните, за които се смята, че проявяват интерес към програмата.

Проектът се ръководи от британската отбранителна компания "Би Ей И Систъмс", италианската "Леонардо" и японската "Мицубиши Хеви Индъстрис".

Германия се разглежда от част от експертите в областта на отбраната като потенциално подходящ партньор, тъй като увеличава разходите си за отбрана и вече си сътрудничи с Великобритания и Италия по разработването на изтребителя "Юрофайтър Тайфун".

За Великобритания включването на още една държава би могло да помогне за разпределянето на финансовата тежест по проекта в момент на напрежение върху военния бюджет. Подобна позиция споделя и Италия.

Япония обаче настоява програмата да бъде реализирана до 2035 г., тъй като Токио планира да изведе от експлоатация изтребителите си Ф-2 в средата на следващото десетилетие.

На този етап Германия остава в процес на оценка на възможностите си, докато Великобритания вече заявява готовност да подкрепи евентуалното ѝ присъединяване към проекта.