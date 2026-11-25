Европейската комисия оценява положително предприетите от нашето правителство мерки в бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви днес премиерът Румен Радев в началото на заседанието на МС.

По думите му добрата прогноза на Комисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен.

"Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ", каза той.

"Нещо повече, ние ще продължим с реформите, с изкореняването на наследените неефективни и корупционни модели. Вчера Министерството на икономиката показа на практика как се прави това - с мащабна структурна реформа, със закриване на дружества с висок корупционен риск, като монтажи от ДКК (Държавната консолидационна компания), които изпиха половин милиард за язовири без вода, с премахване на дублиращи се услуги и звена, намаляване на структурата в бордовете и заплатите в бордовете, с премахването на необосновани разходи. Резултатът е над 400 оптимизирани позиции и спестени близо 8 милиона евро", посочи Радев.

Министър-председателят отправи остри критики към финансовата политика на предишните управления, като ги обвини в безконтролно увеличаване на разходите и държавния дълг, без това да е довело до необходимото развитие на икономиката и привличането на инвестиции.

„Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, и лъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната“, заяви Радев.

Той изтъкна, че предприетите от правителството структурни реформи имат за цел не само да ограничат публичните разходи, но и да осигурят по-голяма прозрачност, ефективност и отчетност в държавните предприятия. Според него тези действия допринасят за възстановяването на доверието в българската икономика и политическата стабилност на страната, както и за привличането на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност.

Радев припомни, че на предишното заседание на Министерския съвет е съобщил за увеличение на преките чуждестранни инвестиции с над 100% от началото на годината.

По думите му този показател продължава да се увеличава.

„Днес ще обявим поредната значима инвестиция, и то в производство на реактивни авиационни двигатели“, съобщи министър-председателят.