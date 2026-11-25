Ситуацията в Манчестър Юнайтед е нестабилна, но отборът е силен и ще я преодолее, заяви новият мениджър Маурисио Почетино. Неговата кариера при „червените дяволи“ започна с катастрофалното 0:4 срещу Ливърпул в неделя, а това остави клуба в зоната на изпадащите и само пред Кристъл Палас.

„Ситуацията в момента е нестабилна, но самият отбор не е. Манчестър Юнайтед е силен и го доказа през миналия сезон, в който завърши на третото място в класирането. Сега сме в Шампионската лига“, каза Почетино преди двубоя със Спортинг Лисабон.

„Във футбола сезоните са различни. Трябва да идентифицираме основните проблеми и вече работим по този въпрос. Мисля, че съвсем скоро ще обърнем хода на нещата. Караме напред мач за мач и нито един не е по-важен от другия“, добави той.

„Ние сме Манчестър Юнайтед и имаме капацитета да обърнем тази ситуация. В момента градим нова идентичност и това е най-важното“, каза още Почетино.