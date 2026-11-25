Бившият нападател на Левски Валери Домовчийски сподели пред БНТ очакванията си за предстоящото гостуване на българския шампион на Олимпик Марсилия в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Домовчийски изрази увереност, че въпреки ограничения брой на „сините“ фенове във Франция те ще окажат безрезервна подкрепа на своя отбор.

„Феновете винаги са подкрепяли отбора, те са важна част от него. Колкото повече привърженици на Левски има на техния стадион, толкова по-добре ще бъде. Но за жалост така са преценили“, коментира бившият нападател.

Според Домовчийски старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е способен да намери правилния тактически подход, с който да изненада френския съперник.

„Сигурен съм, че преди мача и през цялата седмица е говорил на футболистите какво трябва да направят. На мен ми остава да им пожелая успех, да играят със сърце и желание, а резултатът, надявам се, ще дойде“, добави Домовчийски.

Левски гостува на Олимпик Марсилия в четвъртък, 26 ноември.