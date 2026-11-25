Служител на столичната Четвърта градска болница е работил едновременно по четири трудови договора, а общото му месечно възнаграждение в отделни периоди е достигало 14 400 евро. Това съобщиха общинските съветници Борис Бонев от „Спаси София“ и Ваня Григорова в ефира на NOVA. Двамата посочиха случая като част от нарушения, за които сигнализират в управлението на лечебното заведение.

Според Бонев общото работно време по договорите е било между 65 и 85 часа седмично, а възнаграждението е надхвърляло 6000 евро месечно. По думите му един от договорите е бил прекратен предсрочно, за което служителят е получил обезщетение от 11 200 евро. „На следващия ден служителят отново е бил назначен на сходна позиция“, допълни Бонев.

Григорова уточни, че договорите са били за осем, четири, два и един час работа дневно. По думите ѝ месечното възнаграждение по договора за един час дневно първоначално е било 3000 лева, а след актуализация на 1 февруари 2026 г. е достигнало 1800 евро. Общинската съветничка заяви, че в описаната от нея схема са участвали шестима или седмина души, близки до ръководството на болницата.

Ще предложат одитът да бъде изпратен на прокуратурата, АДФИ и Сметната палата

Бонев посочи и поръчки към фирма, която според него е била създадена от финансовия директор на болницата и впоследствие прехвърлена на майка му. Той съобщи за договор на стойност 18 500 лева за изработка на сайт на лечебното заведение със срок от шест месеца. По думите му такъв сайт няма. Съветникът заяви още, че липсват десет телевизора, дарени от мобилен оператор, и диван. Той поиска от бившия изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров да каже къде се намира имуществото.

Григорова съобщи, че следващата седмица ще бъде предложено одитният доклад да бъде изпратен на прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата. Групата на ГЕРБ–СДС в Столичния общински съвет подкрепя предоставянето му на прокуратурата.

Двамата съветници коментираха и отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев. Според Бонев Общинската избирателна комисия се е произнесла по сигналите след месеци без развитие, след като вече е изтекъл срокът, в който отстраняването би довело до предсрочни избори. Григорова определи основанието за отстраняването като „псевдоповод“.