Служители на Главната инспекция по труда ще спрат работа за един час днес, 25 ноември. С предупредителната стачка те настояват заплатите им да бъдат увеличени с 350 евро от началото на 2027 г., съобщи председателят на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ Кремена Атанасова. По думите ѝ за исканото увеличение са необходими допълнителни 54 млн. евро.

„Протестираме, за да се промени заложеното в бюджета между четенията“, заяви Атанасова. Тя посочи, че предвиденото увеличение от 5% би означавало 40 евро повече при заплата от 800 евро и 200 евро при заплата от 4000 евро. По думите ѝ инфлацията се усеща най-силно от най-нископлатените служители.

През предходните два дни едночасови предупредителни стачки имаше и в Агенцията за социално подпомагане и в Агенцията по заетостта, припомня БНР.