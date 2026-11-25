Разследването по случая с посегателството над 15-годишно момиче в София продължава, като прокуратурата проверява данни и за други възможни престъпления.

Тримата непълнолетни обвиняеми – на 14, 15 и 16 години, остават в ареста. Софийският районен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Случаят е от нощта на 31 октомври, когато по време на Хелоуин парти е извършено посегателството. Част от случилото се е било заснето, а видеоклиповете впоследствие са разпространени в социалните мрежи. Наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов съобщи пред БНТ, че разследването напредва. Установено е и оръжието, което се вижда в един от записите. На видеото е заснет младеж, който произвежда изстрел с пистолет по посока на момиче. След действия на СДВР самоличността на участниците и оръжието са установени в рамките на 24 часа. Пистолетът вече е приобщен към доказателствата по делото.

Разследващите установяват самоличността на всички лица, които се появяват във видеозаписите. Част от младежите са били с качулки и маски, което затруднява разпознаването им.

Прокуратурата проверява и отделен случай от 21 септември, който според разследването се е случил в жилището на един от настоящите обвиняеми.

Установени са участниците и човекът, направил видеозаписа. Предстои да бъде изяснено дали записът все още съществува. Ако бъде открит, той ще бъде подложен на експертиза. След заключението на вещото лице прокуратурата ще прецени дали има основания за повдигане на допълнителни обвинения, включително за създаване на порнографско съдържание.

Коджаниколов уточни, че към момента няма потвърждение на информацията за служител на СДВР, който е бил или е роднина на някой от участниците.

Проверяват се и действията на полицейския патрул, посетил адреса след сигнал за шум. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев трябва да бъде изяснено как са реагирали служителите и дали са предприели необходимите действия на място.

Разследването продължава. Прокуратурата ще анализира събраните доказателства и видеозаписите, за да изясни ролята на всеки от участниците и дали има основания за нови обвинения.