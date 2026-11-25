Всички уреди за дялово разпределение трябва да преминат към дистанционно отчитане до 31 декември 2026 г.

Изискването засяга топлинните разпределители на радиаторите, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. Подмяната е за сметка на собствениците, а от „Топлофикация София“ съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да купят нови уреди. Дружеството предлага и разсрочено плащане, уреди под наем и отстъпки при колективна подмяна.

Задължението се отнася до собствениците на имоти, в които има топлинни разпределители, индивидуални топломери или водомери за топла вода без функция за дистанционно отчитане. Това включва както жилищата с централно отопление, така и имотите, в които се използва топла вода от централното топлоснабдяване.

Крайният срок за преминаване към дистанционно отчитане наближава. Изискването произтича от промените в Закона за енергетиката и Европейската директива за енергийна ефективност. Целта е потреблението на топлинна енергия и топла вода да се отчита автоматично, без да е необходимо служители да посещават жилищата за засичане на показанията, информира dariknews.

Промяната засяга не само домакинствата, които използват централно отопление, но и потребителите, чиито имоти са оборудвани с индивидуални водомери за топла вода. Затова собствениците трябва да проверят какви уреди имат в жилищата си и дали те отговарят на изискването за дистанционно отчитане.

Кои уреди трябва да бъдат сменени?

От „Топлофикация София“ посочват три вида уреди, които трябва да бъдат с дистанционно отчитане – топлинни разпределители, индивидуални топломери и водомери за топла вода.

Важно е да се отбележи, че това са различни устройства, които изпълняват различни функции в системата за измерване на потреблението.

Топлинните разпределители се монтират върху радиаторите и служат за отчитане на потреблението на топлинна енергия от отделните отоплителни тела. При жилищата с централно парно обикновено има по един такъв уред на всеки радиатор.

Индивидуалните топломери измерват количеството топлинна енергия, използвано в съответния имот. Те се използват в сгради с подходяща инсталация, при която потреблението може да бъде измерено чрез индивидуален топломер.

Водомерите за топла вода измерват количеството потребена топла вода в жилището. И те трябва да осигуряват дистанционно отчитане.

Собствениците трябва да проверят не само уредите на радиаторите, но и водомерите си за топла вода. Ако в жилището има няколко вида уреди, всички те трябва да отговарят на изискванията за дистанционно отчитане. Уредите са собственост на клиентите, поради което разходите за подмяната им са за тяхна сметка.

Трябва ли всички домакинства да купуват нови уреди?

Необходимо е клиентите да проверят какви устройства вече са монтирани в жилищата им. Изискването е те да осигуряват дистанционно отчитане, а не непременно всички потребители да закупят изцяло нови уреди.

От „Топлофикация София“ съветват клиентите да се свържат със своята фирма за дялово разпределение, която може да даде информация за необходимите действия.