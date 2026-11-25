Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещнат днес, 25 ноември, в Брюксел с представители на страните от Западните Балкани. Основните теми на разговорите ще бъдат ускоряването на европейската интеграция, реформите и регионалната сигурност.

На форума са поканени лидерите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Разговорите ще бъдат насочени към стратегическото значение на Западните Балкани за Европейския съюз и необходимостта от ускоряване на реформите, които да позволят на държавите от региона да напреднат по пътя към пълноправно членство.

„Бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз. Тяхното присъединяване е наш приоритет, споделена амбиция и ключова геополитическа инвестиция в тези трудни времена“, заяви Антонио Коща.

Сред основните теми ще бъде постепенното включване на икономиките от региона в единния европейски пазар чрез Плана за растеж на Западните Балкани. Механизмът предвижда финансова подкрепа в размер до 6 милиарда евро за реформи и инвестиции, обвързани с изпълнението на конкретни ангажименти.

Лидерите ще обсъдят и възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на отбраната, киберсигурността и противодействието на хибридните заплахи и чуждестранната намеса.

Специално внимание ще бъде отделено на върховенството на закона, борбата с корупцията, добросъседските отношения и преодоляването на последиците от конфликтите през 90-те години на миналия век.

В проекта на заключителната декларация се посочва, че възхваляването на военнопрестъпници, отричането на геноцида и историческият ревизионизъм са несъвместими с основните ценности на Европейския съюз.

От държавите в региона ще бъде поискано да проявяват уважение и солидарност към всички жертви на военните конфликти и да зачитат решенията на международните и националните съдилища за военни престъпления.

Документът поставя акцент и върху необходимостта от окончателно и обвързващо уреждане на регионалните и двустранните спорове, свързани с миналото.

Важна част от дискусиите ще бъдат отношенията между Белград и Прищина. Очаква се европейските лидери да подчертаят, че липсата на напредък в нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово продължава да възпрепятства европейската интеграция на двете страни.

Проектът на декларация предвижда изпълнение на всички договорености, постигнати в диалога с посредничеството на ЕС. Финансовата помощ по Плана за растеж ще продължи да зависи от конструктивното участие в преговорите и постигането на конкретни резултати.

Брюксел ще настоява и за по-тясно съгласуване на външната политика на страните от Западните Балкани с общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС. Това включва прилагането на европейските санкции и мерки срещу тяхното заобикаляне.

Очаква се Сърбия отново да подкрепи заключителната декларация. Високопоставени европейски представители, участвали в подготовката на срещата, са заявили пред Радио Свободна Европа, че това е най-вероятният сценарий.

Председателят на сръбския парламент и изпълняващ длъжността президент Александър Чупич няма да участва във форума. Той е уведомил Антонио Коща, че отсъствието му се дължи на неотложни парламентарни ангажименти в Белград.

От европейска страна има положителни очаквания за отношенията с новото сръбско ръководство, но изискванията на Брюксел остават непроменени. Сред тях са укрепването на върховенството на закона, борбата с корупцията, гарантирането на свободата на медиите, ясната европейска ориентация и напредъкът в диалога с Косово.

Според представители на ЕС след сформирането на новото сръбско правителство може да бъде възобновен политическият диалог на високо равнище между Белград и Прищина.

Форумът в Брюксел се провежда близо шест месеца след предишната среща ЕС – Западни Балкани, състояла се в черногорския град Тиват.