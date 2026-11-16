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Косово спря търговията на електроенергия със сръбски компании

Косово спря търговията на електроенергия със сръбски компании
Pixabay

Това действие е в отговор на продължаващото вече шест години блокиране на трансграничните електропреносни линии от страна на Белград

Правителството на Косово наложи пълна забрана за търговия с електроенергия със сръбски компании в отговор на продължаващото вече шест години блокиране на трансграничните електропреносни линии от страна на Белград, предаде косовското издание „Коха диторе“.

След гласуването на решението в косовския парламент днес, министър-председателят Албин Курти уточни, че ембаргото покрива покупката, продажбата, вноса и износа на ток със сръбски дружества, като важи и за транзит или препродажба през трети страни.

„Спираме търговията с електроенергия със сръбските компании като първа мярка срещу Сърбия заради блокирането на трансграничните линии за търговия. Тази мярка може да бъде разширена в бъдеще, ако няма промяна в поведението им“, заяви Курти, цитиран от вестника.

Премиерът припомни, че през декември се навършват шест години от постигането на енергийна независимост на Косово, но през целия този период Сърбия възпрепятства търговското разпределение на капацитетите по междусистемните връзки. Курти подчерта, че Прищина не цели да купува ток от Сърбия, а да има достъп до критичната инфраструктура за транзит на електроенергия през сръбска територия.

Според него сръбската блокада носи финансови щети и застрашава енергийната сигурност на Косово. Той отбеляза още, че през декември миналата година Съветът на министрите на Енергийната общност е констатирал договорни нарушения от страна на Белград и е дал срок линиите да бъдат отворени за търговия до 1 юли 2026 г. Въпреки липсата на изпълнение и последвалото обръщение на Прищина към Европейския съюз за съдействие, резултат така и не е постигнат.

За да смекчи евентуалните сътресения на пазара след забраната, кабинетът ще задължи Косовската енергийна корпорация (KEK) да обезпечи конкретен обем трансгранични капацитети за декември, като се планират и извънредни мерки за местни енергийни компании, допълни Курти.

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