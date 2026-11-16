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Саръбоюков се прицели в олимпийския норматив още в началото на сезона

Саръбоюков се прицели в олимпийския норматив още в началото на сезона
БТА

Българският рекордьор в скока на дължина планира да започне състезанията през февруари и ще гони 8,30 метра за Лос Анджелис 2028

Божидар Саръбоюков иска да покрие олимпийския норматив още в началото на новия сезон. 22-годишният лекоатлет планира да се състезава от началото на февруари, макар все още да няма окончателен график. След продължителната минала кампания той иска да си даде повече време за подготовка.

“Това е най-важната цел - да си подсигурим едно спокойствие. 8,30 е резултат, който вече съм постигал доста пъти, надявам се да не ме затрудни”, каза Саръбоюков на пресконференция в София. Той тренира от началото на октомври и заяви, че се чувства добре.

Атлетът от Харманли постави два национални рекорда в скока на дължина през изминалия сезон. През февруари той скочи 8,45 метра в зала в Белград, а през лятото записа 8,49 метра на открито в Пловдив. Саръбоюков спечели бронз на световното първенство в зала и донесе на България първи медал от европейско първенство по лека атлетика от осем години.

След скока от 8,49 метра Саръбоюков избягва да voorspазва докъде може да стигне през новия сезон. “Всичко, което е над 8,50 смятам, че е много висока граница и голямо постижение. Аз пак казвам, не съм си поставил граници”, добави той.

Представителят на Българската федерация по лека атлетика Антон Бонов открои постоянството на Саръбоюков и поздрави треньора му Димитър Карамфилов и останалите от екипа. “Той е постоянен през цялата година и наистина успехите му са впечатляващи. Аз не си спомням в последните десетилетия такъв сезон на български атлет”, каза Бонов.

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