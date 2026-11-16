Енчо Керязов: Бюджетът за спорта за пръв път надхвърля 100 млн. евро

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи параметрите на проектобюджета за спорта през 2027 година. Той съобщи, че сумата е увеличена с 20% в сравнение с миналата година и достига малко над 107 милиона евро, като за първи път в историята преминава границата от 100 милиона евро.

„Увеличението на бюджета означава и по-голяма отговорност, а дали това е успех ще покажат резултатите“, заяви Керязов.

С 30% повече ще бъдат средствата за олимпийска подготовка за елитните състезатели, както и за спортните клубове. 20% увеличение се предвижда за спортните федерации, в това число и за кадровото им осигуряване. С 15 на сто повече са парите за ученически спорт, а с 13% са увеличени средствата за спорт на хора с увреждания. Най-голямото увеличение с 41 процента е за младежката дейност.