Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

Прокуратурата е сезирана заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода в столичния басейн „Диана”. До това се стигна, след като охранителни камери са заснели служител да влиза в техническото помещение. Информацията съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Изгубеното количество вода вече е напълно възстановено в коритото на басейна, но съоръжението все още не може да се ползва . В момента се изчакват необходимите технологични дни за загряването ѝ до регламентираната температура.

По думите на спортния министър записите от видеокамерите показват как служител на комплекса влиза в сервизното помещение без възложена работна задача, а при напускането му дрехите му са били мокри. Впоследствие същият работник е излязъл в тридневен неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонни обаждания.

„Не казвам категорично, че служителят е извършил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът е твърдял, че не е искал да се стигне дотук и деянието не е било преднамерено”, посочи Керязов.