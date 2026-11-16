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Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена
Снимка: Стопкадър Нова телевизия

Имало ежедневни обаждания с натиск, разкри той

Прокуратурата е сезирана заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода в столичния басейн „Диана”. До това се стигна, след като охранителни камери са заснели служител да влиза в техническото помещение. Информацията съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Изгубеното количество вода вече е напълно възстановено в коритото на басейна, но съоръжението все още не може да се ползва. В момента се изчакват необходимите технологични дни за загряването ѝ до регламентираната температура.

По думите на спортния министър записите от видеокамерите показват как служител на комплекса влиза в сервизното помещение без възложена работна задача, а при напускането му дрехите му са били мокри. Впоследствие същият работник е излязъл в тридневен неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонни обаждания.

Не казвам категорично, че служителят е извършил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът е твърдял, че не е искал да се стигне дотук и деянието не е било преднамерено”, посочи Керязов.

Министърът призна, че до момента на инцидента помещението с крановете е било със свободен достъп. Вече са взети незабавни мерки – вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

Инцидентът засегна пряко над 400 деца от няколко клуба по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание се наложи да бъде преместено в друг столичен басейн. За да се компенсира пропуснатият тренировъчен процес, спортното министерство и управата на басейн „Диана” въвеждат извънреден график. Съоръжението ще работи всяка неделя до края на годината, за да могат всички състезатели да наваксат.

Спортният министър беше категоричен, че казусът е показателен за дългогодишното безстопанствено управление на държавните спортни бази. Той даде пример със спортен комплекс „Септември”, ползван неправомерно с десетилетия без плащане на наем, както и с базата „Спортпалас” във Варна и Зимния дворец в София, където се налагат спешни ремонти.

Керязов направи и коментар за натиска, на който е подложен заради проверките и въвеждането на ред в държавните бази. Той разкри, че получава обаждания от хора, опитващи се да му диктуват колко ще остане на поста: „Тези, които ми се обаждат по телефона и ми казват какъв ще ми е срокът като министър, да не си губят времето – този срок не го определят те. Аз не искам да бъда министър на всяка цена. Ако трябва да се навличат неприятности и неприятели по този начин, съм готов да си платя цената“.

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