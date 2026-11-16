Температурите скачат до 22 градуса: Кога се завръща студът

Необичайно топло време за средата на ноември очаква България през тази седмица. Температурите на места ще достигнат 21–22 градуса заради пренос на топли въздушни маси от Средиземноморието. Това прогнозира синоптикът Николай Василковски пред NOVA.

Затоплянето ще бъде съпроводено от силни южни и западни ветрове, които могат да създадат предпоставки за материални щети в някои райони на страната.

Най-силни пориви се очакват в районите северно от планинските масиви, включително в южните квартали на София и в района на Враца, където подобни метеорологични обстановки често водят до затруднения.

Въпреки високите температури времето ще остане динамично. През почти всеки ден от седмицата са възможни превалявания, които няма да обхващат едновременно цялата страна. Те ще бъдат свързани с преминаващи от запад на изток атмосферни смущения.

По-съществени валежи се очакват през почивните дни, 21 и 22 ноември, когато според предварителните прогнози е възможно преминаването на циклон. Ако прогнозните модели се запазят, валежите могат да бъдат по-продължителни и значителни.

След 22 ноември се очаква постепенно понижение на температурите до стойности, по-близки до обичайните за сезона. В първата половина на следващата седмица е възможен кратък период на по-студено време.

Към края на месеца, след 26 ноември, синоптичните прогнози показват вероятност за нова валежна обстановка.

В последните дни на ноември съществува и малка вероятност за първи снеговалежи, но според Василковски тази възможност засега остава несигурна.

Очаква се времето да запази променливия си характер, като след необичайното затопляне постепенно ще се завърнат по-характерните за края на есента температури.