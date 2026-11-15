Мъгла, вятър и мокри терени: Опасни условия за туристите в планините

Лоши са условията за туризъм в планините днес, 15 ноември, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са около 0 градуса, времето е мъгливо, а терените са мокри. По високите части духа слаб до умерен вятър, което допълнително затруднява условията за преходи.

От Планинската спасителна служба съобщават, че през изминалото денонощие не са получени сигнали за инциденти в планините.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през деня ще преобладава облачно време.

В ниските планински части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, докато по високите се очаква временно силен западен вятър.

Максималните температури ще достигнат около 7 градуса на височина 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра.

Мъглата, мокрите терени и вятърът създават предпоставки за затруднено придвижване и намалена видимост по планинските маршрути.

При подобни метеорологични условия е препоръчително туристите да съобразят маршрутите си с прогнозата, да използват подходяща екипировка и да избягват неподготвени преходи във високите части на планините.