Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова

Ива Михайлова е разказала, че е била заплашена да загуби достъпа си до рехабилитация и държавна защита, ако откаже да даде първото си интервю на журналиста Мартин Карбовски. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова в ефира на БНТ.

Белобрадова подчерта, че информацията за оказвания натиск се основава на „собствените думи на Ива Михайлова“. Според разказа, който депутатът предаде, на Михайлова било казано още, че всяко интервю пред друг журналист ще бъде изтрито, ако първо не разговаря с Карбовски.

"Също така й е било казано, че ако не отиде при Карбовски на първо интервю следователно всяко друго интервю ще бъде изтрито, а пък самата тя ще бъде лишена от всичко.“, добави тя.

ТАРАЛЕЖ припомня, че журналистът Станислав Цанов публикува видеоклип със записи на разговори с Михайлова, в които тя разказва за предполагаеми заплахи и натиск от страна на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

По думите на Цанов двамата планирали съвместен видеоматериал за преживяното от нея и за други случаи на предполагаемо преследване на българи в Северна Македония. Малко преди снимките обаче Михайлова му съобщила, че от ДАНС са ѝ забранили да участва.