Ива Михайлова: Баба ми е отвлечена от властите в Северна Македония

Ива Михайлова отправи публичен сигнал за предполагаемо незаконно задържане на своята баба от властите в Република Северна Македония. В публикация във Facebook тя заявява, че възрастната жена е в неизвестност от седем часа, след като е била спряна при влизането си в страната от България.

"Баба ми е незаконно отвлечена от службите на Република Северна Македония!", написа Михайлова в социалната мрежа.

По думите ѝ става въпрос за 70-годишната Илинка Кушовска, която страда от онкологично заболяване. Михайлова твърди, че жената е била задържана от македонските власти на граничния пункт при Делчево, след което връзката с нея е прекъснала.

"Вече 7 часа моята баба Илинка Кушовска е в неизвестност, след като македонските власти я задържаха на границата при влизането ѝ в Северна Македония от България. До този момент не знаем къде се намира!", заявява Михайлова.

Тя разказва, че първоначално баба ѝ не е отговаряла на телефонните обаждания, а впоследствие телефонът ѝ е бил изключен. Според Михайлова последният им разговор е проведен малко след задържането, когато възрастната жена е била силно изплашена.

Михайлова предполага, че причината за действията на македонските власти е желанието им да получат информация за нейното местонахождение и дейност.

"Аз се намирам в болница в София и ако македонските служби толкова много желаят информация за мен, могат да се свържат директно с мен или да дойдат в София! Нямам нищо за криене!", пише тя.

Според Михайлова нейният адвокат се е свързал с Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, но властите са отказали да предоставят информация за местонахождението на възрастната жена.

Тя изразява опасения, че баба ѝ може да е била отведена в районно полицейско управление, без близките ѝ да бъдат уведомени.

В публикацията си Михайлова се обръща директно и към министъра на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски, като настоява за незабавни обяснения относно случилото се.

"На какво законово основание една държава задържа възрастна, онкоболна жена и не съобщава на близките ѝ къде се намира?", пита тя.

Михайлова определя предполагаемите действия като недопустими и изразява съмнения за нарушаване на основни човешки права и личната свобода.

По думите ѝ българското посолство вече е уведомено за случая, а семейството очаква реакция от българските институции.

"Моля българската държава за незабавно съдействие!", завършва публикацията си тя.

ТАРАЛЕЖ припомня, че срещу Ива Михайлова се води съдебно дело в Северна Македония във връзка с пътнотранспортно произшествие. На последното заседание в Кочани съдът съобщи за издадена заповед за 30-дневното ѝ задържане, след като тя е напуснала страната. Беше отхвърлено и искането ѝ да участва в процеса чрез видеоконферентна връзка.

Михайлова се намира в България, където продължава лечението си.

Към момента твърденията за задържането на Илинка Кушовска и липсата на информация за местонахождението ѝ не са независимо потвърдени от компетентните институции. Не е известна и официалната позиция на властите в Северна Македония по новия случай.