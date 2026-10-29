Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица
Външният министър на Северна Македония разкритикува позицията на България по искането за екстрадиция на Михайлова
Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски отправи критики към България във връзка със случая с Ива Михайлова, която е обвиняема за пътнотранспортно произшествие с един загинал.
"Наистина е непристойно държава членка на ЕС да се превръща в убежище за хора, осъдени за извършени престъпления, или за лица, срещу които има определена степен на подозрение и се водят съдебни производства", заяви Муцунски.
По думите му като страна кандидат за членство в Европейския съюз Северна Македония очаква държавите членки да спазват най-високите стандарти за върховенство на закона.
Муцунски обаче подчерта, че Скопие не желае случаят да бъде използван за политически цели в България.
"Нямаме интерес да се превръщаме в част от спектакъла около тази тема в България, която е свързана и с президентските избори в страната", посочи той, позовавайки се на позиция на премиера Християн Мицкоски.
Припомняме, че Ива Михайлова притежава българско и македонско гражданство. След пристигането ѝ в България на 13 октомври съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а чрез Интерпол – Скопие беше отправено искане за международно издирване и екстрадиция.
Българските власти потвърдиха получаването на искането, но Софийската градска прокуратура обяви, че евентуалната екстрадиция е недопустима.
Михайлова е обвиняема, а не осъдена по посоченото дело. Спорът между София и Скопие продължава на фона на напрежението в двустранните отношения.