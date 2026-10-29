Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски отправи критики към България във връзка със случая с Ива Михайлова, която е обвиняема за пътнотранспортно произшествие с един загинал.

"Наистина е непристойно държава членка на ЕС да се превръща в убежище за хора, осъдени за извършени престъпления, или за лица, срещу които има определена степен на подозрение и се водят съдебни производства", заяви Муцунски.

По думите му като страна кандидат за членство в Европейския съюз Северна Македония очаква държавите членки да спазват най-високите стандарти за върховенство на закона.

Муцунски обаче подчерта, че Скопие не желае случаят да бъде използван за политически цели в България.

"Нямаме интерес да се превръщаме в част от спектакъла около тази тема в България, която е свързана и с президентските избори в страната", посочи той, позовавайки се на позиция на премиера Християн Мицкоски.

Припомняме, че Ива Михайлова притежава българско и македонско гражданство. След пристигането ѝ в България на 13 октомври съдът в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а чрез Интерпол – Скопие беше отправено искане за международно издирване и екстрадиция.

Българските власти потвърдиха получаването на искането, но Софийската градска прокуратура обяви, че евентуалната екстрадиция е недопустима.

Михайлова е обвиняема, а не осъдена по посоченото дело. Спорът между София и Скопие продължава на фона на напрежението в двустранните отношения.