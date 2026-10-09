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Майката на Ива Михайлова към Муцунски: Лъжете толкова безсрамно за дъщеря ми

Майката на Ива Михайлова към Муцунски: Лъжете толкова безсрамно за дъщеря ми
Стопкадър

Повод за реакцията ѝ стана негово изказване в София, че дъщеря ѝ има достъп до необходимото медицинско лечение в родината си

Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония преди година, отправи остри критики към външния министър на страната Тимчо Муцунски.

Повод за реакцията ѝ стана негово изказване в София, че дъщеря ѝ има достъп до необходимото медицинско лечение в родината си.

В публично обръщение, разпространено в социалните мрежи, майката заявява, че състоянието на Ива остава сериозно и че тя се нуждае от спешна операция в чужбина. Според Христина Михайлова отлагането на медицинската интервенция може да доведе до трайни увреждания и тежки последици за здравето на дъщеря ѝ.

„Имате ли деца, имате ли човечността да лъжете толкова безсрамно за дъщеря ми?“, пита тя в обръщението си към министъра. Майката оспорва твърдението, че Ива разполага с пълноценен достъп до лечение в Северна Македония, и определя думите му като обидни за семейството.

Медицинско становище препоръчва лечение в чужбина

По думите на Христина Михайлова в съдебно производство в Северна Македония е представено медицинско становище, изготвено от петима лекари от държавната болница в Скопие. Според документа, както го описва майката, Ива се нуждае от спешна операция, последващо специализирано лечение и рехабилитация.

Михайлова твърди, че лекарите са посочили липса на необходимите технически и медицински възможности за провеждане на цялостното лечение в Северна Македония. Като възможни места за извършване на необходимите процедури били посочени България, Турция и Израел.

Майката заявява още, че съдът е отказал да разреши на дъщеря ѝ да замине за лечение в чужбина, въпреки представените медицински препоръки. Според нея решението противоречи на предходен съдебен акт и допълнителното забавяне крие риск от необратими последици.

„Осъждат дъщеря ми на трайна инвалидност“, предупреждава Христина Михайлова.

Твърденията за медицинските заключения и съдебните решения са на семейството и изискват проверка чрез съответната документация и позициите на компетентните институции.

Майката твърди, че е възпрепятствана и рехабилитацията на Ива

Христина Михайлова изразява недоволство и от ограниченията, които според нея пречат на дъщеря ѝ да посещава рехабилитация в Щип два пъти седмично.

Ива е получила счупвания на прешлени при катастрофата, а според майка ѝ последиците от травмите продължават да се отразяват тежко на здравословното ѝ състояние.

„Как Ива може да има възможност за пълноценно лечение, когато прокуратурата не ѝ позволява да пътува два пъти седмично до съседния град, за да се подложи на рехабилитация?“, пита Михайлова.

Случаят повдига въпроси за това дали действащите ограничения позволяват на пострадалата да получава препоръчаната медицинска помощ. Необходимо е институциите да обяснят основанията за наложените мерки и как те се съчетават с нуждите от лечение и възстановяване на младата жена.

Въпроси за евентуална връзка с външния министър

В обръщението си Христина Михайлова поставя и въпроси за обстоятелствата около катастрофата и евентуална връзка между министър Тимчо Муцунски и хората, пътували в другото превозно средство.

Според твърденията ѝ автомобилът, който по нейна информация е причинил произшествието, е превозвал строителни работници, пътуващи към Берово.

Михайлова изразява подозрения за възможен конфликт на интереси и поставя въпроса дали предполагаемата връзка е повлияла по някакъв начин на отношението към дъщеря ѝ в рамките на съдебните производства.

Към момента изложеното представлява версията на майката. Няма представени независими доказателства, които да потвърждават, че строителните работници са били наети от Муцунски или че той е оказвал влияние върху решенията на съдебните и прокурорските органи.

Семейството настоява за достъп до необходимото лечение, а поставените въпроси изискват отговори от компетентните институции в Северна Македония.

 
 
 

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