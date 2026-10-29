Финансовото министерство отговори на критиките за Бюджет 2027: Поддържаме ежедневен диалог с Брюксел

Министерството на финансите излезе с официална позиция относно подготовката на Бюджет 2027 на фона на политическите спорове за разговорите между българското правителство и Европейската комисия.

От ведомството благодариха на експертите от ЕК, които са потвърдили, че България е спазила сроковете за представяне на проекта на бюджетен план. Документът е изпратен на 15 октомври и в момента се разглежда от европейските институции.

Официалната оценка на Европейската комисия се очаква на 24 ноември като част от есенния пакет на Европейския семестър.

От Министерството на финансите подчертават, че ЕК поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското, което според ведомството потвърждава думите на премиера Румен Радев.

Припомняме, че през юли 2026 г. срещу България беше открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. В тази връзка страната трябва да предприеме мерки за ограничаване на ръста на нетните публични разходи.

От финансовото министерство уточняват, че комуникацията с Брюксел продължава ежедневно, като се отчитат становищата на европейските институции.

В същото време ведомството признава, че решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават изцяло в правомощията на българската държава.