Новини
Търси
Подкаст
Политика

Финансовото министерство отговори на критиките за Бюджет 2027: Поддържаме ежедневен диалог с Брюксел

Финансовото министерство отговори на критиките за Бюджет 2027: Поддържаме ежедневен диалог с Брюксел
БТА

От ведомството подчертаха, че Европейската комисия е потвърдила спазването на сроковете за бюджетната процедура, а официалната оценка се очаква на 24 ноември

Министерството на финансите излезе с официална позиция относно подготовката на Бюджет 2027 на фона на политическите спорове за разговорите между българското правителство и Европейската комисия.

От ведомството благодариха на експертите от ЕК, които са потвърдили, че България е спазила сроковете за представяне на проекта на бюджетен план. Документът е изпратен на 15 октомври и в момента се разглежда от европейските институции.

Официалната оценка на Европейската комисия се очаква на 24 ноември като част от есенния пакет на Европейския семестър.

От Министерството на финансите подчертават, че ЕК поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското, което според ведомството потвърждава думите на премиера Румен Радев.

Припомняме, че през юли 2026 г. срещу България беше открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. В тази връзка страната трябва да предприеме мерки за ограничаване на ръста на нетните публични разходи.

От финансовото министерство уточняват, че комуникацията с Брюксел продължава ежедневно, като се отчитат становищата на европейските институции.

В същото време ведомството признава, че решенията за конкретното разпределение на публичните средства остават изцяло в правомощията на българската държава.

Още по темата

Донев пред еврокомисаря по бюджета: Новите приоритети на ЕС не трябва да тежат на националните финанси

Донев пред еврокомисаря по бюджета: Новите приоритети на ЕС не трябва да тежат на националните финанси

България ще финансира проекти в Северна Македония: Кандидатстването е до 1 декември

България ще финансира проекти в Северна Македония: Кандидатстването е до 1 декември

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Радев: Бяхме готови да изпратим военни самолети срещу дроновете край Калиакра

Асен Василев обвини Радев в лъжи за бюджета: Крие разходите и плаши хората с война

Асен Василев обвини Радев в лъжи за бюджета: Крие разходите и плаши хората с война

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 2 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 11 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 22 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 23 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 29 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 31 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 39 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 40 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 42 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 52 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 52 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 53 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 59 минути
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час