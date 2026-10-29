Демерджиев атакува Асен Василев: Хората, арестували Борисов, сега говорят за законност

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отправи остри критики към лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев след участието му по bTV.

В публикация в социалните мрежи Демерджиев обвини Василев и политическите му съмишленици в двоен стандарт по отношение на законността на арестите.

"Главният говорител, архитект и символ на "сглобката", днес се е загрижил за законността на арестите, наложени от компетентния съд?!", написа той.

Демерджиев направи препратка към ареста на Бойко Борисов през 2022 г., като обвини тогавашните управляващи, че са го задържали без доказателства.

"Хората, задържали незаконно Борисов, без никакви доказателства, за да станат "герои", сега умуват дали мерките, наложени от прокуратура и съд, са законни?!", коментира вътрешният министър.

Той заяви още, че според него има множество доказателства за престъпна дейност на задържаните лица, без да представи подробности за конкретните случаи в публикацията си.

В края на изявлението Демерджиев отговори и на критиките за евентуална предизборна употреба на полицейските акции.

"Предполагам, че предизборно разбихме и фабриката за цигари, а преди това предизборно заловихме стотици килограми наркотици", написа той с ирония.