Ювентус готви оферта за нападател на Атлетико Мадрид

Ювентус проявява интерес към нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот, съобщава Tuttosport. "Бианконерите" искат да се подсилят с нов нападател, след като до този момент Рандал Коло Муани и Ник Волтемаде не оправдават доверието. Германският национал е под наем от Нюкасъл и е много малко вероятно да бъде откупен.

Договорът на Сьорлот е до лятото на 2028 година. Самият футболист е отворен към нови оферти, след като от началото на сезона е взел само в 3 мача. Информацията гласи, че "бианконерите" са готови да платят 30 млн. евро за правата му.

На този етап норвежецът не може да се пребори с Хулиан Алварес, Джонатан Дейвид и Адемола Луукман за повече игрово време.

Сьорлот е част от Атлетико Мадрид от лятото на 2024 година, когато беше привлечен Виляреал за 32 млн. евро.