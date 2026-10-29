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В Испания идентифицираха фена, ударил Камавинга

В Испания идентифицираха фена, ударил Камавинга

Инцидентът се случи по време на Ел Класико

Полицията в Испания е установила самоличността на привърженика на Барселона, който е ударил халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга с пилон за знаме по време на Ел Класико, съобщава Diario AS.

Инцидентът се случи, докато футболистите на "белите" празнуваха втория гол при победата с 2:1 над каталунците

Според информациите фенът може да понесе сериозни санкции. Той ще получи забрана да посещава спортни събития между 2 и 5 години. Освен това ще понесе и глоба в размер между 3000 и 6000 евро

Случаят ще бъде разгледан и от дисциплинарната комисия на Барселона, която също може да предприеме действия във връзка с поведението на привърженика.

Инцидентът предизвика сериозни дискусии за безопасността на футболистите в Ла Лига.

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