В Испания идентифицираха фена, ударил Камавинга

Полицията в Испания е установила самоличността на привърженика на Барселона, който е ударил халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга с пилон за знаме по време на Ел Класико, съобщава Diario AS.

Инцидентът се случи, докато футболистите на "белите" празнуваха втория гол при победата с 2:1 над каталунците.

Според информациите фенът може да понесе сериозни санкции. Той ще получи забрана да посещава спортни събития между 2 и 5 години. Освен това ще понесе и глоба в размер между 3000 и 6000 евро.

Случаят ще бъде разгледан и от дисциплинарната комисия на Барселона, която също може да предприеме действия във връзка с поведението на привърженика.

Инцидентът предизвика сериозни дискусии за безопасността на футболистите в Ла Лига.