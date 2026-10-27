Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул
"Белите" искат да подсилят халфовата си линия
Реал Мадрид проявява сериозен интерес към халфа на Ливърпул Алексис Мак Алистър, съобщава "Скай Спорт Германия". Треньорът на "белите" Жозе Моуриньо много харесва качествата на аржентинеца и държи да го има в състава си.
Малко вероятно е испанският гранд да предприеме стъпки към привличането на полузащитника през януари, но почти сигурно ще го стори през следващото лято.
На "Бернабеу" искат да се подсилят с нов полузащитник, като Мак Алистър е високо в техния списък за нови попълнения.
Алексис Мак Алистър има договор с Ливърпул до лятото на 2028 година и към момента не го е подновил.
Аржентинецът премина при мърсисайдци преди три години. От началото на сезона той има 4 гола и една асистенция в 12 мача.