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Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат
БТА

Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в TikTok, каза Вълчев

Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат. По този начин се обърна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев към съперника си Георги Кандев.

По-рано днес Кандев публикува видео във Фейсбук, в което се обръща към Вълчев с думите, че "мъжеството не се дава с акт за раждане".

"Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. Аз съм на път за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент – не само на София. 

Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в TikTok, където чувате само собствения си глас", каза Вълчев във видео, публикувано във Фейсбук.

"Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но според мен президентът и вицепрезидентът на България трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат", добави Кирил Вълчев.

 

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