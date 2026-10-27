Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат. По този начин се обърна кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев към съперника си Георги Кандев.

По-рано днес Кандев публикува видео във Фейсбук, в което се обръща към Вълчев с думите, че "мъжеството не се дава с акт за раждане".

"Радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. Аз съм на път за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент – не само на София.

Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в TikTok, където чувате само собствения си глас", каза Вълчев във видео, публикувано във Фейсбук.

"Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но според мен президентът и вицепрезидентът на България трябва да умеят да се явяват пред обществото не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат", добави Кирил Вълчев.