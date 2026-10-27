МВнР потвърди пред новия посланик на Република Северна Македония подкрепата за евроинтеграция на страната

Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Република Северна Македония в България Крум Ефремов. От българска страна бе потвърдена конструктивна подкрепа за европейската интеграция на Република Северна Македония, която минава през цялостното изпълнение на ангажиментите по Договора от 2017 г. и Европейския консенсус от 2022 г., съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

Ташева приветства с добре дошъл посланик Ефремов. Тя изтъкна постигнатия напредък по реализиране на Споразумението между правителството на България и на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, част от Коридор VIII, като добър пример и илюстрация на възможностите и положителните резултати при наличието на политическа воля.

Заместник-министърът на външните работи подчерта значението на свързаността за икономическото развитие на региона, но и за укрепване на връзките между хората от двете страни на границата. Тя изтъкна, че именно те са нашият най-голям капитал, но за изграждането им е необходим искрен диалог и уважение, без провокации и език на омраза.

Посланик Ефремов сподели желанието си за развитие на двустранните отношения посредством воденето на конструктивен диалог и задълбочаване на секторното сътрудничество, включително по отношение на търговията, туризма, инфраструктурата и др.

Ташева пожела на посланик Ефремов успешен мандат в България и изрази надежда за постигане на реален напредък по всички посочени теми.