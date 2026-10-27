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МВнР потвърди пред новия посланик на Република Северна Македония подкрепата за евроинтеграция на страната

МВнР потвърди пред новия посланик на Република Северна Македония подкрепата за евроинтеграция на страната
МВнР

Посланик Ефремов сподели желанието си за развитие на двустранните отношения

Заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева прие копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Република Северна Македония в България Крум Ефремов. От българска страна бе потвърдена конструктивна подкрепа за европейската интеграция на Република Северна Македония, която минава през цялостното изпълнение на ангажиментите по Договора от 2017 г. и Европейския консенсус от 2022 г., съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

Ташева приветства с добре дошъл посланик Ефремов. Тя изтъкна постигнатия напредък по реализиране на Споразумението между правителството на България и на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, част от Коридор VIII, като добър пример и илюстрация на възможностите и положителните резултати при наличието на политическа воля.

Заместник-министърът на външните работи подчерта значението на свързаността за икономическото развитие на региона, но и за укрепване на връзките между хората от двете страни на границата. Тя изтъкна, че именно те са нашият най-голям капитал, но за изграждането им е необходим искрен диалог и уважение, без провокации и език на омраза.

Посланик Ефремов сподели желанието си за развитие на двустранните отношения посредством воденето на конструктивен диалог и задълбочаване на секторното сътрудничество, включително по отношение на търговията, туризма, инфраструктурата и др.

Ташева пожела на посланик Ефремов успешен мандат в България и изрази надежда за постигане на реален напредък по всички посочени теми.

 

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