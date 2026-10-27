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Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия
AP/БТА

Грузинецът едва ли ще играе повече през този сезон

Една от звездите на ПСЖ Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция на кръстна връзка на дясното коляно, съобщиха от клуба. Интервенцията беше извършена в клиника в столицата на Катар Доха. 

Сега на грузинския национал му предстои продължителен период на възстановяване. От ПСЖ не посочват конкретен срок, но се очаква Кварацхелия да бъде извън игра до края на сезона

25-годишният Кварацхелия получи тежката контузия при победата с 4:2 над Барселона в Шампионска лига в Париж. Грузинецът пострада при единоборство с Шави Еспарт и беше заменен принудително в 59-ата минута. 

Възстановяването от подобни травми продължава между шест и девет месеца. Поради тази причина е много вероятно Кварацхелия да не играе повече за ПСЖ през този сезон. 

От началото на кампанията грузинецът вкара два гола и направи една асистенция в 11 мача за френския шампион. 

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