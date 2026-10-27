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Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес
АП/БТА

Санкцията е по дисциплинарното производство за предполагаеми контакти с нападателя, който има действащ договор с мадридчани

Барселона ще трябва да плати глоба от 602 евро по случая с Хулиан Алварес. Решението идва след жалбата на Атлетико Мадрид до Кралската испанска футболна федерация за предполагаеми контакти на каталунците с аржентинския нападател.

Дисциплинарното производство беше образувано в края на юли. От Атлетико твърдяха, че Барселона е водила преговори с футболиста, въпреки че той има действащ договор с мадридския клуб.

Според правилата клуб, който желае да привлече играч с действащ договор, трябва първо писмено да уведоми настоящия му отбор, преди да започне преговори с футболиста.

Санкцията е наложена въз основа на член 133 от дисциплинарния правилник. Той се отнася до неизпълнение на разпореждания, инструкции, решения или други задължения, предвидени в правилата.

За нарушения, които не са определени като тежки или особено тежки, текстът допуска глоба до 602 евро, както и други възможни наказания. В случая Барселона е санкционирана с парична глоба.

Алварес е обвързан с Атлетико Мадрид до 2030 година. Разследването беше открито след подадена от „дюшекчиите“ жалба, а от Барселона тогава изразиха увереност, че могат да докажат, че не са нарушили правилата.

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