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Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите
БТА

Председателят на БОК отбеляза двата български медала от Световното първенство по борба в Астана

Весела Лечева поздрави Семен Новиков и Кирил Милов за отличията им на Световното първенство по борба в Астана. Председателят на Българския олимпийски комитет отправи и послание за правото на най-добрите състезатели да участват на големите първенства.

Новиков спечели световната титла в категория до 87 кг на класическия стил след победа с 4:0 над иранеца Алиреза Мохмадипиани. Олимпийският шампион от Париж върна световното злато в България след 13-годишно чакане.

Кирил Милов също се качи на почетната стълбичка в Астана. Българският национал завоюва бронз в категория до 97 кг след категоричен успех с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер.

„Семен Новиков е световен шампион! След триумфа на Олимпийските игри в Париж той покори още един връх. България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма“, написа Лечева във Facebook.

Председателят на БОК поздрави и хората зад успехите на двамата борци.

„Успехът на Семен и Кирил е и доказателство, че спортът е територия на чиста игра и никой не бива да спира пътя на най-добрите. Честито на състезателите, треньорите и цялата спортна общност!“, добави тя.

Едмонд Назарян също беше близо до отличие в Астана, но загуби схватката за бронза в категория до 63 кг и завърши на пето място.

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