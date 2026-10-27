Джордж Ръсел поиска по-често преасфалтиране на пистите във Формула 1

Джордж Ръсел смята, че пистите във Формула 1 трябва да се преасфалтират по-често, за да се подобри качеството на настилките. Пилотът на Мерцедес направи предложението си на фона на оплакванията от неравностите по „Пистата на Америките“ в Остин.

Състоянието на трасето беше сред основните теми през уикенда за Гран при на САЩ. Макс Верстапен разкритикува неравностите и предупреди за риска от увреждания на гръбнака на пилотите, докато други състезатели имаха различно мнение за сериозността на проблема.

Ръсел приема, че неравностите са част от състезанията, но според него редовната поддръжка би помогнала настилките в календара да бъдат по-постоянни.

„Пистите във Формула 1 вероятно трябва да се преасфалтират на всеки две години, за да има по-голямо постоянство. Сега караме на места, където асфалтът се надига и руши, а това създава допълнителни проблеми“, заяви британецът.

Той обясни, че съвременните болиди се движат много близо до земята и затова пилотите усещат дори малките промени в настилката.

„В края на правата разстоянието между нашия болид и асфалта е десет милиметра - само един сантиметър. Затова усещаш всяка малка неравност“, допълни Ръсел.

Пилотът посочи и преминаването към 18-инчови джанти. Според него по-ниският профил на гумите е намалил способността им да омекотяват ударите от неравностите.

Пистата в Остин беше изцяло преасфалтирана през 2024 година, а преди тазгодишното състезание отново бяха ремонтирани отделни участъци. Верстапен обаче смята, че за трайно решение трябва да се обърне внимание и на основата под трасето.