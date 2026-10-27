Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Джордж Ръсел поиска по-често преасфалтиране на пистите във Формула 1

Джордж Ръсел поиска по-често преасфалтиране на пистите във Формула 1
АП/БТА

Пилотът на Мерцедес предложи настилките да се подновяват на всеки две години след дискусията за неравностите в Остин

Джордж Ръсел смята, че пистите във Формула 1 трябва да се преасфалтират по-често, за да се подобри качеството на настилките. Пилотът на Мерцедес направи предложението си на фона на оплакванията от неравностите по „Пистата на Америките“ в Остин.

Състоянието на трасето беше сред основните теми през уикенда за Гран при на САЩ. Макс Верстапен разкритикува неравностите и предупреди за риска от увреждания на гръбнака на пилотите, докато други състезатели имаха различно мнение за сериозността на проблема.

Ръсел приема, че неравностите са част от състезанията, но според него редовната поддръжка би помогнала настилките в календара да бъдат по-постоянни.

„Пистите във Формула 1 вероятно трябва да се преасфалтират на всеки две години, за да има по-голямо постоянство. Сега караме на места, където асфалтът се надига и руши, а това създава допълнителни проблеми“, заяви британецът.

Той обясни, че съвременните болиди се движат много близо до земята и затова пилотите усещат дори малките промени в настилката.

„В края на правата разстоянието между нашия болид и асфалта е десет милиметра - само един сантиметър. Затова усещаш всяка малка неравност“, допълни Ръсел.

Пилотът посочи и преминаването към 18-инчови джанти. Според него по-ниският профил на гумите е намалил способността им да омекотяват ударите от неравностите.

Пистата в Остин беше изцяло преасфалтирана през 2024 година, а преди тазгодишното състезание отново бяха ремонтирани отделни участъци. Верстапен обаче смята, че за трайно решение трябва да се обърне внимание и на основата под трасето.

Още по темата

Джордж Ръсел призна превъзходството на Ред Бул: Те са най-добрият отбор в момента

Джордж Ръсел призна превъзходството на Ред Бул: Те са най-добрият отбор в момента

Хаос под дъжда в Сингапур: Ръсел катастрофира, Верстапен спечели спринта

Хаос под дъжда в Сингапур: Ръсел катастрофира, Верстапен спечели спринта

Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур

Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Новият треньор на Септември: Сигурен съм, че ще се подобряваме

Водещи

Ще остане ли София без парно? "Топлофикация" дължи над 900 млн. евро на "Булгаргаз"

Ще остане ли София без парно? "Топлофикация" дължи над 900 млн. евро на "Булгаргаз"

  • Преди 8 минути
Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

Тръмп ще признае резултатите от междинните избори в САЩ, ако вотът е честен

  • Преди 10 минути
Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш

Елена Бинева се сбогува с баща си: Завинаги ще ни липсваш

  • Преди 13 минути
Истинското бяло саламурено сирене струва поне 11 евро за килограм

Истинското бяло саламурено сирене струва поне 11 евро за килограм

  • Преди 22 минути
Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

Синът на Уейн Рууни вкара четири гола при разгром на Манчестър Юнайтед

  • Преди 34 минути
Полша ще изгради първия в Европа център за поддръжка на ракетите „Пейтриът“

Полша ще изгради първия в Европа център за поддръжка на ракетите „Пейтриът“

  • Преди 34 минути
Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“

Българските институции следят в реално време движението на преобърнатия товарен кораб „Хорив“

  • Преди 34 минути
Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

Реал Мадрид се насочва към основен футболист на Ливърпул

  • Преди 39 минути
Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев

Съдът остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, обвинен в убийството на Слави Бинев

Ивайло Мирчев: България ще тръгне надолу, ако дадем цялата власт на Радев чрез матрьошката му Йотова

Ивайло Мирчев: България ще тръгне надолу, ако дадем цялата власт на Радев чрез матрьошката му Йотова

  • Преди 46 минути
19-годишен мъж преби жена си в центъра на София

19-годишен мъж преби жена си в центъра на София

Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

Вълчев отвърна на Кандев: Очаквам Ви в БНТ, където вече веднъж избягахте от дебат

  • Преди 1 час
Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света за 2026 г.

Ноа Уайли е най-сексапилният мъж на света за 2026 г.

  • Преди 1 час
Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

Илиан Илиев: Трябваха ни трите точки

  • Преди 1 час
Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

Андерлехт и Брюж следят звезда на Левски

  • Преди 1 час