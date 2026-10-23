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Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка

Хамилтън отлага отказването заради мечтата си да кара в Африка
АП/БТА

Седемкратният световен шампион е готов да остане във Формула 1 до началото на следващото десетилетие

Люис Хамилтън възнамерява да продължи кариерата си във Формула 1, за да изпълни мечтата си да участва в състезание на африканския континент. Британецът е на 41 години, а първата Гран при на Руанда се очаква след четири или пет сезона.

„Вече съм принуден да остана малко по-дълго, защото винаги съм мечтал да карам в Африка. Трябва да продължавам да се боря и да поддържам добра форма. Искрено се надявам да запазя силните си резултати през следващите няколко години и нещата да се получат“, заяви пилотът на Ферари.

Хамилтън коментира и впечатляващото представяне на Андреа Кими Антонели. Младият пилот на Мерцедес получава първата си възможност да спечели световната титла в предстоящата Гран при на САЩ.

„Той не се нуждае от съвети. Кими показа какво може и се гордея с него. Още когато бях в Мерцедес, знаех кой ще бъде моят заместник. Решението да се даде път на млад и обещаващ пилот беше правилно“, каза британецът.

Седемкратният шампион похвали таланта и характера на Антонели, когото определи като напълно готов за големия успех.

„Представянето му е страхотно. Той е наистина впечатляващ и заслужава да стане шампион. Мислех, че ще се представи добре, но всъщност е забележителен. Кими е стар дух в младо тяло“, добави Хамилтън.

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