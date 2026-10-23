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Спасиха уникални антични съдове, извадени от морското дъно

Спасиха уникални антични съдове, извадени от морското дъно
МВР

Специалистите подчертават, че артефактите са изключителна рядкост и притежават огромна археологическа стойност, тъй като са достигнали до нас в напълно непокътнат вид

Служители на ГДБОП, в тясно сътрудничество с експерти от Националния исторически музей, успешно откриха и спасиха ценни и уникални керамични артефакти. 

Общо шест напълно съхранени подводни реликви бяха официално предоставени на музея на 16 октомври 2026 г. Комплектът включва една късноантична кана и пет амфори, които произхождат от римския период, късната античност (V-VI в.) и Средновековието (X-XII в.). 

Макар все още да няма данни за точните обстоятелства около откриването им, наличната информация сочи, че предметите най-вероятно са извадени от сериозна дълбочина. Предполага се, че са завлечени от рибарски мрежи при тралене в района на потънали плавателни съдове. Тези кораби са плавали в открито море пред пределите на античния Дионисополис (в наши дни град Балчик). 

Специалистите подчертават, че артефактите са изключителна рядкост и притежават огромна археологическа стойност, тъй като са достигнали до нас в напълно непокътнат вид. 

Този случай ясно илюстрира две важни теми: спешната нужда от разширяване на дълбоководните археологически проучвания и морската археология в българската акватория, както и пагубното влияние на мобилните риболовни съоръжения върху дъното. Научните данни сочат, че едва 5% от щетите по корабните останки се дължат на самото потъване, докато над 60% са резултат от тралене

Предвижда се спасените старинни съдове скоро да станат част от официалната експозиция на НИМ

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