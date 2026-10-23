"Галъп": Гюров стопява разликата с Йотова от 20,1 на 13,5 пункта

Разликата между двете водещи кандидатпрезидентски двойки се свива с 6,6 процентни пункта в рамките на предизборната кампания, показва сравнение между две последователни проучвания на "Галъп Интернешънъл Болкан".

Според най-новото изследване Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 43,2% подкрепа сред решилите да гласуват на президентските избори на 25 октомври, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 29,7%.

Разликата между тях вече е 13,5 процентни пункта при 20,1 пункта в началото на октомври.

В предишното проучване на "Галъп", проведено между 26 септември и 6 октомври, Йотова и Вълчев получаваха 44,9% подкрепа, а Гюров и Кандев - 24,8%.

Така в рамките на няколко седмици подкрепата за двойката Гюров-Кандев нараства с 4,9 процентни пункта, докато тази за Йотова-Вълчев намалява с 1,7 пункта.

На трета позиция в новото изследване са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%.

Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов с 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев с 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова с 1,6%, както и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 1,3%.

За друга кандидатпрезидентска двойка биха гласували 1,4%, а 2,2% все още не са решили кого да подкрепят. Други 0,4% заявяват, че ще отбележат "Не подкрепям никого".

Декларираната избирателна активност достига около 39%, или приблизително 2,6 милиона души. В началото на октомври агенцията отчете очаквана активност от около 36%.

Проучването показва и отношението към предизборната кампания. Общо 38,7% от анкетираните я определят като скучна и безинтересна, докато 16,6% я намират за интересна и динамична. За 41,1% тя не е нито скучна, нито интересна, а 3,6% нямат мнение.

Последното изследване на "Галъп Интернешънъл Болкан" е проведено между 14 и 22 октомври 2026 г. сред 1001 пълнолетни граждани чрез преки интервюта "лице в лице" с таблети. Максималната статистическа грешка за основната извадка е ±3,1 процентни пункта при 95% доверителна вероятност.

Предишното изследване е проведено между 26 септември и 6 октомври сред 987 души.

Сравнението показва намаляване на дистанцията между двете двойки в измерените електорални нагласи, но не доказва пряко прехвърляне на избиратели от едната към другата. Данните отразяват заявени намерения преди изборния ден, а не окончателни изборни резултати.