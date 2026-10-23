"Алфа Рисърч": 17% още се колебаят преди президентските избори, Йотова и Вълчев губят подкрепа

Около 40% от избирателите заявяват готовност да гласуват на президентските избори в неделя, а 17% все още не са решили как ще постъпят. Това показват данните от последното проучване на "Алфа Рисърч", представено от социолога Геновева Петрова в ефира на "Тази сутрин".

Изследването е проведено между 18 и 22 октомври 2026 г. със собствени средства на агенцията. В него са участвали 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квоти по основните социално-демографски показатели, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети в домовете на анкетираните.

Делът на хората, които заявяват готовност да гласуват, се е увеличил от около 37% в началото на кампанията до 40% в последното проучване. По думите на Петрова това съответства на приблизително 2,6-2,7 млн. души.

"Това потвърждава и регистрираното в началото на кампанията очакване, че избирателната активност няма да достигне необходимите 50 на сто, за да можем да изберем президент", обясни тя.

Според социолога повишеният интерес не е толкова резултат от кампаниите на кандидатите, колкото от събитията през последните седмици. Сред тях са атаките с дронове в Черно море, които поставиха националната сигурност сред основните теми в предизборния дебат.

По данни на агенцията около 21% от избирателите са взели решение как да гласуват в хода на кампанията. Въпреки това 17% все още се колебаят и възнамеряват да определят избора си в оставащите дни до вота.

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев запазва водещата си позиция, но подкрепата за нея намалява от 44,5% в началото на кампанията до 41,1% в последното проучване.

В същото време двойката Андрей Гюров - Кандев увеличава подкрепата си до 28,3% сред избирателите, които са решили да гласуват. По-сериозна мобилизация се отчита и при кандидатпрезидентската двойка Костадинов - Волгин.

Радостин Василев, Иван Христанов и Ивелин Михайлов формират друга група кандидати, които остават на значителна дистанция от водещите, но също привличат допълнителна подкрепа.

По обяснение на Петрова при Гюров мобилизацията идва предимно от избиратели, които досега са се колебаели. При Костадинов се наблюдава връщане на част от хората, подкрепили "Прогресивна България" през април.

Според социолога това пренасочване на подкрепа е една от причините за спада при кандидатурата на Илияна Йотова.

Проучването разглежда и обществените нагласи към действията на правителството след ударите по търговски кораби в българската икономическа зона.

Резултатите показват, че:

37% смятат, че България трябва да потърси повече съдействие от Европейския съюз и НАТО.

24% настояват страната да запази пълен неутралитет.

19% определят реакцията на правителството като напълно адекватна.

20% не могат да преценят.

Според Петрова данните показват значителна подкрепа за по-категорична реакция на държавата. Тя свърза тази нагласа и с мобилизацията на избиратели около кандидати, които заемат по-ясни позиции по въпросите на националната сигурност.

Петрова коментира и политическите събития от последните дни, включително арестите и искането за сваляне на депутатски имунитет. По думите ѝ подобни събития непосредствено преди изборите могат както да демотивират част от привържениците на определени кандидати, така и да мобилизират техните опоненти.

"Трудно е да се каже, че цялата тази амалгама от политически събития, които се случват през последните дни, ще бъде в полза само на един или пък ще бъде в ущърб само на един", посочи Петрова.

Според нея най-уязвима от последните събития е кандидатпрезидентската двойка, подкрепяна от управляващите, тъй като част от скандалите са свързани с действия на властта.

"Тези събития неминуемо се превръщат в част от кампанията и има всички основания да очакваме, че те ще окажат своето влияние. Степента, в която ще стане това, ще видим в неделя", заключи Геновева Петрова.